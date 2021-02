Biographie

De son vrai nom Hussein Akkouche, le rappeur allemand Samra est remarqué par Bushido avant de gagner la notoriété sous son nom. Né à Berlin dans une famille d'origine libanaise, il fait son apparition sur des titres de Alpa Gun et Mert sous le pseudonyme Samra45. Il réalise ensuite ses propres titres, notamment « Rohdiamant » et « Roadrunner » qui intègrent le classement des meilleures ventes. Sa collaboration avec Bushido sur « Für Euch Alle » s'avère un succès classé numéro un. Samra connaît peu de temps après la même satisfaction avec son titre « Catleya » (2018), qui se classe au sommet des ventes et attire plus de dix millions de vues sur YouTube. Asoccié à Capital Bra sur « Wir Ticken », il est une nouvelle fois numéro un et reconnu comme la révélation de l'année par le site spécialisé Hiphop.de qui lui décerne un trophée. Par la suite, Samra quitte le label de Bushido pour signer avec Universal. Son nouveau titre « Ya Salame », avec Luciano, se classe n°5. L'année 2019 s'avère fructueuse avec le n°1 « Harami » et des collaborations avec Capital Bra, puis Kalazh44, Capital Bra, Nimo et Luciano sur « Royal Rumble » (n°1). Samra obtient deux autres numéros un avec Capital Bra : « Tildin » et « Zombie ». © Loïc Picaud / Music-Story