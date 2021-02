Biographie

Le chanteur de pop soft Samuli Casimir Edelmann est l'un des plus populaires des chanteurs et des acteurs finlandais des années 1990 et 2000. Enfant d'une actrice ( Marja-Leena Kouki) et d’un compositeur ( Toni Edelmann), sa carrière cinématographique et musicale a avancé en tandem, il a réussi à obtenir une attention considérable dès le départ dans les deux domaines et est resté en permanence actif comme chanteur et comme acteur : aucun des deux domaines ne fait de l’ombre à l’autre. Il reste un acteur bien connu, avec une pléthore de travail cinématographique et télévisuel à son crédit, tout en étant un musicien primé--sa musique lui a valu trois Emmas (prix de la musique finlandaise). © Ross k. Hoffman /TiVo