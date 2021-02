Biographie

Né le 28 février 1979 à Eindhoven aux Pays-Bas, Sander Ketelaars prend comme nom de scène Sander van Doorn et publie son premier album, intitulé Supernaturalistic, en 2008. Le disc-jockey et producteur néerlandais a commencé par devenir résident à Ibiza et Londres avant de jouer dans les plus grandes discothèques à travers le monde. Il se distingue notamment en effectuant des remixs remarqués d’artistes tels que Sia, The Killers, Swedish House Mafia, ou encore Depeche Mode. Il travaille aussi en étroite collaboration avec Robbie Williams et voit son œuvre personnelle couronnée de multiples distinctions comme l’oscar du meilleur DJ Breakthrough à l'international Dance Music Awards à la Miami Winter Music Conference en 2008. Une longue tournée en Amérique du Nord, le Dusk Till Doorn, renforce sa notoriété outre-Atlantique et lui permet d’obtenir des avancées commerciales significatives puisque nombre de ses titres sont bientôt classés dans les premières places sur Beatport, notamment « Renegade », « Daisy », « Reach Out », « Hymn 2.0 » et « Daddyrock ». Cette prolifique année 2010 augure d’un véritable tournant dans sa carrière qui survient l’année suivante grâce à son premier hit cross-over entre « Love is Darkness » et « Koko », bientôt renforcé par le succès du single suivant « Nothing Inside » en collaboration avec Mayaeni. Par la suite, il connaît de nombreuses réussites notamment en 2014 lorsqu’il collabore avec son compatriote Martin Garrix et le duo DVBBS pour le single « Gold Skies ». Entre 2017 et 2017, les hits s’enchaînent pour le DJ néerlandais, notamment avec « The Rhythm », « Riff », « Oui Tali Ma », mais aussi « No Words » avec Belle Humble, « Let It Go » avec D.O.D. ou encore « One Love » avec Frontliner. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019