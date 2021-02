Biographie

L'auteure-compositrice-interprète Sandi Thom souleva la contreverse en étant signée par une major company sur la bonne foi d'une série de webcasts de trois semaines enregistrée dans son sous-sol. Un concert à Glasgow attire l'attention du jeune label indépendant Viking Legacy, qui lui permet de sortir le single "I Wish I Was a Punk Rocker (With Flowers in My Hair)" en 2005. RCA ressort la chanson qui atteint les hauteurs des charts anglais en juin 2006. Le premier album de Sandi Thom, Smile...It Confuses People, arrive dans les bacs le lendemain de l'accession de "Punk Rocker" à la première place des charts, atteignant rapidement la première position du Top Albums britannique. © Jason Ankeny /TiVo