Biographie

L'esprit est jazz, l'énergie plutôt rock, le feeling assez pop et le groove définitivement imparable. Un alliage qui pourrait paraitre forcé ou contre-nature mais ne l'est jamais sur ce nouvel album de Sandra Nkaké, Nothing For Granted, qui paraitra le 20 mars 2012 sur le jeune label Jazz Village. Un disque d'une modernité totale.Juste porté par la liberté d'une voix qui s'immisce dans chaque recoin de mélodies soul savamment travaillées. Une voix souvent rageuse, dans les mots qu'elle lâche, dans les cambrures suaves qu'elle offre. En cela, et comme tous les grands disques, Nothing For Granted se savoure sur la durée.