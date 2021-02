Biographie

Sans Pression, ou SP, est un rappeur montréalais d’origine congolaise qui figure parmi les pionniers de la scène hip-hop québécoise. Fondateur du label 13 Deep Recordz et membre du groupe Treizième étage, avec lequel il a créé deux albums, SP se fait connaître en solo à partir de la fin des années 1990 par ses textes en français et ses collaborations avec divers artistes locaux comme Yvon Krevé. Son premier opus, 514-50 dans mon réseau, lancé en 1999, est encore aujourd’hui considéré comme l’un des plus marquants de la période de la naissance du rap au Québec. Le disque La réplique aux offusqués (2003) a aussi attiré beaucoup d’attention. Après avoir annoncé la fin de sa carrière musicale en 2013, SP a diffusé une reprise en 2017 et est remonté sur scène en 2019.