Biographie

Formé à Flensburg en 2011 à l'initiative d'Hartmut Krech, producteur et patron du label Elephant Music, et baptisé d'après le fameux tube d'Hugues Aufray de 1961, l'ensemble de six musiciens allemands Santiano propose une recette mêlant chansons de marin, musique folk européenne et pop contemporaine. Dès 2012, le groupe livre Bis ans ende der welt, premier effort studio atteignant le sommet des charts à domicile et rapidement décliné en version live. Tandis qu'il conquiert le reste du marché germanophone, le groupe creuse son sillon, livrant notamment le livre musical pour enfant König der piraten et revenant en 2018 avec Haithabu - Im auge des sturms, son quatrième recueil studio. En 2019, c'est avec la troisième captation live de sa carrière que Santiano revient, cette fois dans le cadre de l'émission MTV Unplugged. © TiVo