Biographie

Chanteuse, écrivaine et poétesse d’origine marocaine et séfarade, Sapho a tout d’abord commencé une carrière rock avant, l’âge avançant, de renouer avec ses racines orientales et de mélanger les influences berbères, amazighs, andalouses et nord-africaines avec le rock. Douée autant à l’écrit qu’à l’oral, cette enfant naturelle de Léo Ferré et d’Oum Khalsoum, auteure d’Orients, Janis, El Sol Y La Luna (1987) ou encore Ferré flamenco (2006) a pour ambition affichée de jeter un pont entre les cultures. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015