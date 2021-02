Biographie

Sara Bareilles, est une vraie découverte. Chanteuse, pianiste et compositrice, elle additionne les talents. Révélée au grand public via « Love Song » en 2007 par le biais d'un téléchargement gratuit sur iTunes. Sara Bareilles voit le titre s'envoler et devenir No 4 aux Etats-Unis, puis un tube international. L'album Little Voice recèle bien d'autres trésors, Sara Bareilles sait à merveille exploiter une voix lumineuse et jouer sur les climats. Between the Lines: Live at The Fillmore en 2008, vient démontrer que Sara Bareilles sait injecter sur scène du punch à ses compositions, une grande dame est en train de naitre. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019