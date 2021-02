Biographie

Née le 5 février 1971 à Boonville dans le Missouri, Sara Lynn Evans grandit dans une ferme, au sein d’une fratrie de sept enfants dont elle est l’aînée. C’est une douloureuse expérience qui est à l’origine de sa passion pour la musique. En effet, à l’âge de huit ans, elle se retrouve coincée par une voiture et souffre de multiples fractures aux jambes. Pour payer les frais médicaux pour sa rééducation, elle décide de se mettre à chanter. À l’âge de 20 ans, elle décide de s’installer à Nashville pour devenir chanteuse de country. Elle enregistre ses premières démos en 1995, lesquelles parviennent à convaincre les directeurs artistiques de RCA Nashville. Le label publie son premier album en 1997, Three Chords and the Truth, puis No Place That Far, certifié disque d’or. Son successeur, Born to Fly, paraît en 2000, propulsé par le jeu de batterie de Matt Chamberlain, le batteur de Seattle, débauché pour l’occasion. Le single éponyme atteint la première place du top 40 Hot Country Songs du Billboard. Le succès du disque est tel qu’il est certifié disque de platine et que la chanteuse se retrouve nominée sept fois par la Country Music Association. Sa réussite ne se tarit pas avec les opus suivants, Restless, qui se place en 20e position du Billboard et Real Fine Place surtout qui marque sa consécration en emportant la troisième position du Billboard Hot 100. C’est à ce stade de sa carrière que l’artiste décide de publier un premier best-of, Greatest Hits. Parallèlement à son activité musicale, elle s’engage politiquement en soutenant le Texan Ron Paul dans la course à la présidentielle 2008 et s’investit dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre les troubles alimentaires, ayant elle-même eu à les subir par le passé. Après avoir publié un EP pour Noël 2009, I’ll Be Here For Christmas, l’artiste dévoile en 2011 Stronger, qui ne manque pas d’emporter la première place du classement country. Après un septième album en 2014, Slow Me Down, l’artiste prend son indépendance par rapport à RCA Nashville et publie les disques suivants, Words et Copy That sur le label Born to Fly. Copy That bénéficie de la production de Jarrad K., à l’œuvre des albums des Goo Goo Dolls et Weezer, et assoie la formule country pop accrocheuse de l’artiste. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2020