Biographie

La star de Broadway Sarah Brightman a inspiré des cartons tels que Phantom of the Opera et Requiem, écrits en son honneur par son ex-mari Andrew Lloyd Webber. En 1981, elle joue le rôle de Jemima dans la comédie musicale Cats de Lloyd Webber ; c'est là qu'elle rencontre le compositeur qui divorce de sa première femme pour l'épouser en 1984. Leur relation dure jusqu'en 1990, époque à laquelle Brightman crée le rôle de Christine Daaé dans Phantom, et apparaît également dans Requiem et Aspects of Love. Outre son travail sur scène, Brightman enregistre aussi plusieurs albums solo. © Jason Ankeny /TiVo