Biographie

Chanteuse de jazz australienne, Sarah McKenzie imprègne ses compositions de son élégance et de sa voix chaleureuse et malicieuse, donnant à sa musique un aspect indéniablement moderne tout en rendant hommage aux sonorités classiques du genre. Originaire de Melbourne, en Australie, la jeune Sarah McKenzie obtient un diplôme de jazz à la Perth’s West Australian Academy of Performing Arts et entame sa carrière en publiant deux albums pour le label ABC Records : Don’t Tempt Me en 2010 et Close Your Eyes en 2012, lauréat du ARIA Award dans la catégorie « meilleur album jazz de l’année ». Sa participation à une compétition du Umbria Jazz Festival, lui permet d’obtenir une bourse pour partir étudier à la prestigieuse Berklee College of Music de Boston, aux Etats-Unis. Sa scolarité dans l’établissement fera d’elle l’heureuse possesseuse d’un diplôme de jazz et lui vaudra surtout d’être repérée par Jean-Philipe Allard, directeur du label Impulse!. Un nouvel élan est alors donné à sa carrière et la jeune chanteuse se rend dans les légendaires Sear Sound Studios à New-York pour enregistrer un album avec l’aide du producteur Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory Porter). Le disque sort en 2015 et s’intitule We Could Be Lovers, comprenant des compositions originales de McKenzie aux côtés de reprises de grands standards de jazz d’artistes tels que Cole Porter, George Gershwin, Henry Mancini, Duke Ellington et Jerome Kern. © LG/Qobuz