Biographie

La folk-pop atmosphérique de Sarah McLachlan s'est attiré un public dévoué non seulement dans son Canada natal, mais aussi aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Chaque album a montré son évolution en tant que musicienne et compositrice, qui se redéfinit continuellement et émerge comme une grande voix du genre pop alternative. Touch, son premier album en 1988 devient disque d'or au Canada. En 1991, Solace fait un grand bon en avant dans la composition de chanson et développe un public dévoué aux États-Unis. Fumbling Toward Ecstasy, qui sort deux ans plus tard, est son travail le plus fort et le plus personnel à ce jour ; ce disque, ainsi que Surfacing en 1997, le live Mirrorball de 1999, et Afterglow en 2003 sont certifiés disque platine aux États-Unis. © Chris Woodstra /TiVo