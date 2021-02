Biographie

Sarah Slean est une chanteuse, auteure, compositrice et pianiste canadienne. Artiste précoce, elle suit une formation classique et publie ses premières chansons sur deux albums autoproduits en 1998. Avec l’album pop rock Day One (2004), elle remporte un succès mérité notamment en France, où elle s’installe pour composer The Baroness, sorti en 2008. Slean s’est aussi illustrée au cinéma, dans un rôle sur mesure de chanteuse de cabaret (en 2005), dans les arts graphiques et enfin dans la poésie. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015