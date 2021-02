Biographie

« Sassy » ou « La Divine » (« The Divine One ») sont les surnoms généralement attribués à Sarah Vaughan (Newark, 27 mars 1924 - Los Angeles, 3 avril 1990), l'une des plus grandes chanteuses de jazz du XXe siècle. Bercée par le gospel à l'église baptiste de Newark (New Jersey), la pianiste et chanteuse gagne ses galons d'artiste en 1943 lors d'un concours à l'Apollo Theater de Harlem, à New York, devant Ella Fitzgerald. Elle enregistre ensuite avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie et accompagne Clifford Brown (1954) ou Count Basie (1958). Ses propres albums, qui remportent un vif succès, soulignent une versatilité vocale dans la pop, le be bop, le swing et le scat, accompagnée au piano ou en petite formation comme face à un orchestre symphonique. Active jusque dans les années 1980, Sarah Vaughan reste un exemple pour les chanteuses des générations suivantes.