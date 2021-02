Biographie

Moldave établi en Roumanie, Sasha Lopez (Serge Istrati de son vrai nom) s'est fait connaitre sur la scène roumaine à partir de 2005. D'abord DJ résident de clubs en Moldavie et en Roumanie, Sahsa Lopez collabore ensuite avec Tom Boxer et Edward Maya. Le dynamisme de la scène dance roumaine le propulse vite à l'échelon international. Canada, Espagne, Slovénie puis Japon succombent à son charme balkanique lorsqu'il sort en 2011 le titre « All My People ». Pour une fois en retard dans le domaine de la dance, la France ne succombe à « All My People » qu'en 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015