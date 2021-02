Biographie

Formé à Brisbane en Australie en 1994, le duo pop-rock Savage Garden se compose du chanteur Darren Hayes et du musicien Daniel Jones. Après quelques répétitions ensemble, ils décident de chanter leurs propres compositions et acquièrent une notoriété mondiale avec les titres « I Want You » (n°4 aux États-Unis) et « Truly, Madly, Deeply » (n°1 en Australie, au Canada et aux États-Unis), auxquels succède le premier album Savage Garden (1997), classé n°1 pendant treize semaines en Australie et vendu à onze millions d'exemplaires à travers le monde. D'autres succès suivent comme « The Animal Song » et « I Knew I Loved You » (deuxième numéro un américain), avant un deuxième et ultime album qui sépare le duo : Affirmation (1999), suivi d'une tournée mondiale. La séparation définitive intervient en 2001. Darren Hayes entreprend ensuite une carrière solo remarquée. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019