Biographie

Quand le premier album éponyme de Saxon paraît en 1979, ses musiciens sont déjà expérimentés. Si ce dernier sonne encore comme un disque de hard rock, c'est dès l'année suivante, en 1980, avec Wheels of Steel, puis ses deux successeurs, Strong Arm of the Law (1980) et Denim and Leather (1981) que les anglais se voient propulsés à l'avant de la scène New Wave of British Heavy Metal. Suite à la parution du live The Eagle Has Landed en 1982, le groupe connaît une baisse de régime malgré une production constante ponctuée par quelques efforts appréciés des fans comme Power and the Glory (1983) ou Unleash the Beast (1997). Dans les années 2000, Saxon se fait à nouveau de plus en plus visible avec des sorties de qualité constante, de Lionheart (2004) à Sacrifice (2013). © Olivier Duboc /TiVo