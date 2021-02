Biographie

Saycet est un nom que s'échangent chaque année de plus en plus de fidèles comme un secret trop précieux pour qu'on le garde pour soi. En quelques sorties rares, le projet du producteur parisien Pierre Lefeuvre a effectué une mue élégante et moderne, séduisant un peu partout dans le monde amateurs de vibrations électroniques et d'émotions organiques.Parti d'une inspiration electronica, un pied dans le son électronique allemand, un autre quelque part en Islande et les yeux hypnotisés par la musique minimale, Saycet a maturé son univers en public au travers de tournées en Europe, en Russie et en Asie où l'attachement du public international n'a fait que s'accroitre avec le temps. Son troisième qui parait début 2015, Mirage, a poussé sur ce terreau sonique et physique inspiré par les voyages et concerts de ces dernières années. Plus direct, nourri d'images et de formes, le nouveau Saycet s'ouvre au prisme pop et dessine des mirages sonores radieux dans lesquels on se perd intensément. Il n'est plus question de choisir entre monochrome et spirales de couleurs mais de susciter l'émotion et le voyage, avec ou sans retour.