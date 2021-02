Biographie

Grace Sewell voit le jour le 8 avril 1997 à Brisbane, en Australie. Son héritage familial la prédestine à la musique : ses grands-parents ont tourné avec les Bee Gees, ses parents sont eux-mêmes musiciens et son frère va connaître le même destin doré qu'elle dans la musique. En marge des goûts de ses camarades, elle écoute intensivement Shirley Bassey, Smokey Robinson ou encore Janis Joplin. Alors que son frère, Conrad, opère un début de carrière tonitruant en 2015 en apparaissant sur le tube de Kygo « Firestone », Grace se fait signer par RCA et s'envole pour Atlanta pour une session d'enregistrement avec Quincy Jones. Il en ressort le titre « You Don't Own Me », une reprise inventive du tube popularisé par Lesley Gore, récemment décédée. Elle est rejointe sur cette version par G-Easy, qui assure le cachet rap de cette relecture. Après un démarrage timide dans les charts, le morceau se classe en première position en Australie, établissant ainsi un record : c'est la première fois que deux frères et sœurs se retrouvent numéro un des charts séparément. Peu après, la jeune chanteuse dévoile son premier album, FMA, qui culmine en 32e position aux États-Unis. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019