Biographie

C’est depuis 2011 que le projet d’Aaron Jerome a attiré l’attention avec son premier album éponyme. S’en est suivie une tournée mondiale avec une très bonne réception, phénomène peu étonnant quand on écoute sa soul mêlée d’electro. Masqué, comme de plus en plus d’artistes du moment, l’homme de l’ombre sort un album en septembre 2014, le bien nommé Wonder Where We Land avec son côté expérimental et magique. SBTRKT étend son répertoire en s’inspirant des Beatles, de Pink Floyd ou encore Radiohead. On retrouve sur l’album des collaborateurs aussi importants que Sampha, Jessie Ware, mais aussi Ezra Koening, Caroline Polachek, Koreless et A$AP Ferg. « L’essence même de la collaboration est de construire quelque chose de plus fort qu’on ne peut construire individuellement ». L’album, autoproduit, mixé et masterisé, joue avec les sons numériques sans être soumis pour autant aux séquenceurs. L’opus est enregistré à Osea Island, sur la côte est de l’Angleterre, lieu un peu vide et donc parfait pour la composition du titre principal Wonder Where We Land, une piste d’ambiance, minimale, avec Sampha aux harmonies vocales. Composé à 3 heures du matin, dans un noir complet, tandis qu’un mini-projecteur diffusait les films d’animation cultes de René Laloux, le titre se construit petit à petit pour entrer dans une transe inévitable. L’album marque également un tournant dans l’identité visuelle du britannique SBTRKT ; on voit l’apparition d’un animal, assis calmement sur la paume d’une main tendue. C’est la même créature qui surgit en live, apportant un point théâtral entre le public et l’artiste. Les couleurs vives de la pochette sont une illustration représentative de la musique qui s’y trouve à l’intérieur : un son dynamique, kaléidoscopique et extravagant totalement assumé. © HR/Qobuz