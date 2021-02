Biographie

Célèbre pour ses performances d’actrice sexy et souvent encensée par la critique, Scarlett Johansson est aussi chanteuse. Ses apparitions dans des films tels que Ghost World (2001) et Lost in Translation (2003) lui valent la reconnaissance du grand public et de la critique. Elle commence à manifester son intérêt pour la musique et apparaît sur l'album caritatif Unexpected Dreams: Songs from the Stars en 2006. Un an plus tard, elle chante avec Jesus and Mary Chain. Par la suite, Scarlett Johansson enregistre son premier album, Anywhere I Lay My Head, avec Dave Sitek de TV on the Radio à la production ; David Bowie apparaît sur deux titres. © Matt Collar /TiVo