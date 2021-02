Biographie

Etrange trajectoire que celle de Scatman John, pianiste de jazz, amateur de scat, ce chant improvisé fait d'onomatopées; il triomphe tardivement dans l'eurodance avant de décéder prématurément. Ses titres « Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) » et « Scatman's World » sont numéro 1 partout en Europe en 1995. Son second album en 1996, Everybody Jam! en fait une star au Japon, qui devient son territoire de prédilection. Il décède le 3 décembre 1999 d'un cancer des poumons. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015