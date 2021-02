Biographie

Né Julien Schwarzer à Marseille en 1993, le rappeur français SCH apparaît au début des années 2010, s'imposant auprès d'un large public à la faveur de sa participation à la R.I.P.R.O. Volume I de Lacrim avec le titre "Millions". En 2015, le MC livre sa première mixtape sous la forme de A7, certifiée double platine au bout d'un an, préparant le terrain pour la parution d'Anarchie, premier album officiel suivi par une signature sur le label Millenium de Capitol pour le single "6.45i" et Deo favente, second effort officiel confirmant son profil montant avec un premier numéro un français. Suite à JVLIVS (2018), SCH revient en 2019 avec Rooftop, quatrième effort officiel notamment porté par le single "R.A.C.". © TiVo