Biographie

Fille d'émigrés algériens, Schérazade grandit dans le sud de la France et s'imprègne de culture cinématographique et musicale. Sa préférence va aux films et à la chanson d'auteurs, notamment Serge Gainsbourg, Lee Hazlewood et Kate Bush pour leurs arrangements de pop baroque. Avec le guitariste de Connan Mockasin Rory McCarthy, qui l'épaule dans l'agencement de ses chansons, elle signe une poignée de titres destinés à un album réalisé par Mocky et Renaud Létang. En attendant la sortie de son premier album, Schérazade dévoile en fin d'année 2015 sa reprise du titre culte et subversif « L'Amour à plusieurs », chanté par Ann Sorel en 1972.