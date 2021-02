Biographie

Rendus célèbres par les tubes "No One Like You" en 1982 et "Rock You Like a Hurricane" en 1984, les rockers allemands de Scorpions ont vendu plus de 22 millions d’albums. Ils font partie des groupes de rock dont le succès a traversé les frontières de l'Europe continentale. À l'origine créé en 1969 par Rudolf Schenker, le groupe a connu plusieurs modifications avant de percer au début des années 80 avec des albums très réussis : Animal Magnetism, Blackout, Love at First Sting, Savage Love et Crazy World, qui contient le tube planétaire "Winds of Change". © Barry Weber /TiVo