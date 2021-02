Biographie

Adepte du style swing qu'il mélange avec un zeste de be bop, le saxophoniste ténor Scott Hamilton trouve son public dès les premiers albums en 1977. Sa longue carrière se déroule entre de nombreuses collaborations et une quarantaine d'albums en leader dont il faut principalement retenir Tenorshoes en 1979, Major League (1986) et Groovin' High (1991). En 1998, l'album Red Door en hommage à son modèle Zoot Sims lui vaut les lauriers de la critique. Ses disques continuent régulièrement d'alimenter les classements de ventes comme en témoigne Back in New York (2005) et Across the Tracks (2008). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015