Biographie

Parfait exemple du « one-hit wonder », Scott McKenzie reste dans les annales du rock comme l'homme d'un seul titre, « San Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair) » qui à l'été 1967 fut l'hymne du mouvement hippie. Né Philip Blondheim en 1939, Scott McKenzie décède le 18 août 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015