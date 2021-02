Biographie

Maud Geffray (DJ) et Sébastien Chenut (DJ) se rencontrent en 1993 et commencent à écumer les clubs. En 1998, ils forment Scratch Massive. Ils sortent Enemy and Lovers en 2003, puis Naked en 2005, et Time en 2007. Scratch Massive connu pour ses performances en public décoiffantes, signe chez PIAS et sort Underground Needs Your Money Baby en 2008. Joy en 2009 et Nuit de Rêve qui contient « Take Me There » avec Jimmy Somerville en 2011ne permettent toujours pas à Scratch Massive de percer au plus haut niveau. En 2013, Communion est le premier album live du groupe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015