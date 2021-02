Biographie

Né à Bruxelles, le rappeur belge Scylla fait ses premiers pas discographiques au sein du collectif OPAK dans les années 2000 avant d'entamer une carrière solo en 2009 avec l'inaugural maxi Immersion. Doté d'une écriture affutée et d'un flow musclé, âpre et précis, le MC multiplie les collaborations de S.D. Click à Saké en passant par Sixième Sens, Grim Reaperz ou Inglorious Bastardz, traçant son chemin entre la Belgique, la Suisse et l'hexagone, et revenant en 2012 avec le maxi Second souffle. Son premier album, Abysses, voit quant à lui le jour en 2014, suivi par un featuring sur l'épique "Planète Rash" de Demi Portion et un second opus, Masque de chair, en 2017. © TiVo