Biographie

A l'instar d'un T-Model Ford, Seasick Steve (alias Steve Wold) débute sa propre carrière discographique bien plus tardivement que la plupart des musiciens, après avoir silloné les Etats-Unis et l'Europe, et s'être installé en Norvège. Outre un CV impressionnant (il enregistre avec un Modest Mouse en début de carrière, passe sur la BBC ou encore joue avec John Lee Hooker), Wold est également réputé pour ses instruments à cordes faits maison. La soixantaine atteinte, il se décide à entamer des sessions d'enregistrement de titres originaux, donnant naissance à un premier album solo, Doghouse Music, fin 2006, éxécuté presque entièrement par ses soins, faisant suite à Cheap, enregistré avec la section rythmique du groupe suédois The Level Devils. Trois autres opus solo suivent jusqu'à You Can't Teach An Old Dog New Tricks en 2011. © Kenyon Hopkin /TiVo