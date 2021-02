Biographie

Venant du hip-hop alternatif, le DJ et producteur français SebastiAn s'est fait un nom dans l'électro avec ses maxis ravageurs et ses remixes très demandés (Daft Punk, Kelis, The Rapture, Sébastien Tellier, etc.). Ces remixes sont regroupés sur l'album SebastiAn Remixes, publié en septembre 2008. L'année 2011 voit l'arrivée du premier véritable album personnel et original de SebastiAn, intitulé Total et paré du hit « Embody ». © ©Copyright Music Story Olivier Pernot 2015