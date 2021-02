Biographie

Bien que né à Medellin en Colombie le 15 octobre 1994, Sebastián Obando Giraldo est élevé aux Etats-Unis où il fait ses études. Sebastián Yatra compose ses premières chansons à douze ans et sort le single promotionnel « El psicólogo » en 2014. Le jeune homme marie avec habileté le romantisme latino et les rythmes comme le reggaeton et la bachata dans ses compositions, jusqu'au succès de « Traicionera » en 2016. Présent d'abord sur le EP Extended Play Yatra (2017), la chanson sert ensuite de locomotive à l'album Mantra en mai 2018. Tant le single que Mantra connaissent une destinée faste aux Etast-Unis (n°3 des ventes du segment latino) comme en Amérique Latine. En Espagne, « Traicionera » est un hit majeur qui coiffe le classement des streams les plus populaires. Très actif, Sebastián Yatra multiplie les collaborations en tant qu'artiste principal ou en invité, il croise ainsi son style à ceux de Carlos Vives, Wisin & Nacho, David Bisbal, Ivete Sangalo ou Lalo Ebratt. Sorti le 12 avril 2019, l'album Fantasía est lui aussi un succès avec la chanson «Un Año» avec Reik comme nouveau hit majeur. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019