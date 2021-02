Biographie

Simen Eriksrud et Espen Berg, deux musiciens originaires de Norvège, forment le groupe SeeB. Dès 2015, le duo rencontre un énorme succès international grâce à un remix de la chanson de Mike Posner, « I Took A Pill In Ibiza ». Ils sont rapidement sollicités par des artistes comme Kiesza (« Cut Me Loose »), Coldplay (« Hymn For The Weekend »), Shawn Mendes (« Stitches ») et Tove Lo (« Moments »), qui leur réclament des remixes dans le style house, en dehors d'arrangements à destination des clubs. En 2016, SeeB produit un premier morceau personnel intitulé « Breathe », interprété par le chanteur Neev, avec un certain succès international. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019