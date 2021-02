Biographie

Né sur les cendres du grunge en 1999 à Pretoria, dans une région d’Afrique du Sud où la pop régnait bien davantage que le rock alternatif, le groupe Seether, initialement baptisé Saron Gaz entre 1999 et 2002, se construit une solide réputation scénique grâce à son guitariste et chanteur charismatique, Shaun Morgan, et la section rythmique formée par Dale Stewart, le bassiste, et Dave Cohoe, le batteur. La turbulence de son rock aux frontières du metal et du post-grunge s’exprime dans un premier album au nom ironique, Fragile, qui n’obtient qu’une attention limitée au niveau local. Mais cette carte de visite lui permet de convaincre Wind-Up Records, avec lequel la formation conclut un contrat de distribution pour l’Amérique du Nord. Invités à changer de nom, les musiciens remisent le nom sulfureux de gaz sarin pour Seether, tiré d’une chanson de Veruca Salt. C’est donc sous ce nom que le groupe dévoile son premier album officiel, Disclaimer, porté par le titre « Fine Again », qui se signale par ses performances dans les classements australiens et américains. Mais c’est véritablement avec « Broken », sur lequel Shaun Morgan est rejoint par sa compagne d’alors, Amy Lee, du groupe Evanescence, qui permet au groupe d’atteindre une notoriété internationale. Embarqué sur la tournée d’Evanescence, Seether peut défendre l'album Disclaimer II, sorte de refonte du premier album qui marque l’intégration d’un nouveau guitariste, Pat Callahan. Karma and Effect (2005) confirme le succès du groupe aux États-Unis avec une huitième place au Billboard 200 et un premier numéro un : « Remedy », sacré en tête des charts Mainstream Rock. Malheureusement, cette belle progression est enrayée par la démission de Pat Callahan, le guitariste, qui admettra que sa décision repose uniquement sur des raisons d’incompatibilité d’humeur avec Shaun Morgan. Celui-ci lutte alors avec une profonde addiction liée à l’alcool et le trio doit annuler sa tournée en compagnie de Staind et Three Days Grace. Les ennuis ne s’arrêtent pas là, puisque, à peine remis, il doit faire face à un terrible drame : le suicide de son frère, qui entraîne le report de la sortie de l’album Finding Beauty in Negative Spaces. Le groupe se reconstruit avec Holding Onto Strings Better Left to Fray (2011), porté jusqu’à la deuxième place du Billboard. Une compilation, Seether: 2002-2013, est dévoilée, suivie par Isolate and Medicate (2014). Puis, trois ans plus tard, la formation livre Poison the Paris, une oeuvre encore plus brute que les précédentes. Avec les mêmes intentions martiales, Si Vis Pacem, Para Bellum voit le groupe revenir à son statut d'antan en 2020, armé des titres « Dangerous » et « Bruised and Bloodied ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020