Biographie

Né en 1982, le rappeur marseillais Alonzo se fait connaitre sous le pseudonyme de Segnor Alonzo au sein du collectif Psy 4 de la Rime. Il consacre son label TSE Music à faire découvrir de nouveaux talents et sort la double mixtape Un Dernier Coup d'Oeil dans le Rétroviseur en 2009. Ce premier succès lui permet de revenir l'année suivante en vedette pour l'album Les Temps Modernes, suivi en 2012 d'Amour, Gloire & Cité, dont le titre parodie un fameux soap opera américain. Soprano et Kenza Farah viennent l'épauler sur un titre chacun. En 2015 sonne l'heure du Règlement de Comptes, un album classé n° 2 des ventes auquel participent les poids lourds Maître Grims, Booba et Gradur. La même année, la mixtape Capo dei Capei Volume 1 se classe n° 4 et comprend le titre « Normal », avec la participation de Jul. Insatiable, il est de retour aux affaires dès l'année suivante, avec Avenue de St Antoine, qui met à l'honneur sa ville, Marseille, puis dès 2017 avec 100%, emmené par « Generation X-Or ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017