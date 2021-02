Biographie

Chef d'orchestre japonais né en 1935, Seiji Ozawa est très souvent associé à la ville de Boston dont il a eu la direction artistique pendant près de 30 ans. Assistant d'Herbert Von Karajan et de Leonard Bernstein, il se consacre à la musique classique occidentale et plus particulièrement au romantisme et fonde l'Orchestre Saito Kinen regroupant des artistes japonais jouant dans des orchestres occidentaux. Sa riche discographie a pour point d'orgue ses intégrales des symphonies de Mahler avec l'Orchestre symphonique de Boston et de Brahms avec l'Orchestre Saito Kinen. Ses enregistrements avec Krystian Zimerman (la Danse macabre de Franz Liszt, les Concertos pour piano de Rachmaninov, sa Turangalîla-Symphonie d'Olivier Messiaen avec Yvonne Loriod) sont entrés dans la légende. Ses relations avec la France via des collaborations avec l'Orchestre National de France lui valent la Légion d'honneur et un siège à la très prestigieuse Académie des Beaux-Arts. Sa carrière interrompue par un cancer à l'oesophage reprend en 2013 par un retour remarqué au Festival Saito Kinen pour un programme consacré à Ravel. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015