Biographie

Rappeur finlandais d'origine angolaise, Luyeye Konsii alias Seksikäs-Suklaa est né à Luanda le 14 mars 1992. Arrivé sur le sol finlandais à l'âge de neuf ans, il suit ses études à Helsinki et se dirige vers une carrière de rappeur qu'il commence dans une série de vidéos humoristiques avec ses frères, notamment des parodies de tubes. Signé par un label, il publie au printemps 2016 son premier titre « Niiku 97 », en collaboration avec son partenaire régulier Dosdela, suivi quelques semaines plus tard par « Bandida », avec VG+. D'autres titres avec Dosdela suivent en 2017 et 2018. En 2019, « Mika Kesä » se classe n°20 des ventes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019