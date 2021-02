Biographie

Née en 1992, la comédienne et chanteuse pop américaine Selena Gomez décroche d'abord un rôle au casting de la série jeunesse Barney and Friends avant d'apparaître sur Disney Channel dans les programmes à succès The Suite Life of Zach and Cody, Hannah Montana et The Wizards of Waverly Place ainsi que dans les salles obscures en 2003 dans le film Spy Kids 3-D: Game Over. Signée chez Hollywood Records en 2008, la chanteuse livre notamment le hit "Wolves" avec Marshmello, menant à la parution en 2009 de Kiss and Tell, premier de trois efforts publiés sous le nom Selena Gomez and the Scene, série continuée en solo dès 2013 avec Stars Dance, initiant une série de numéros un américains avec Revival en 2015 puis Rare en 2020. © TiVo