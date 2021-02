Biographie

Chef d'orchestre né en Union soviétique le 30 novembre 1952 et naturalisé américain en 1983, Semyon Bychkov étudie à Léningrad (Saint-Pétersbourg). Après avoir remporté le Concours Rachmaninov en 1973, il quitte son pays d'origine pour divergences politiques et rejoint Vienne puis les États-Unis. De 1980 à 1985, il dirige l'Orchestre symphonique de Grand Rapids, dans le Michigan, puis de 1985 à 1989 l'Orchestre philharmonique de Buffalo, dans l'État de New York, avant de faire carrière en Europe. Directeur de l'Orchestre de Paris de 1989 à 1998, il officie parallèlement au Mai musical de Florence et dans d'autres phalanges renommées. Nommé en 1997 à la direction de l'Orchestre symphonique de la WDR à Cologne, il reste en poste jusqu'en 2010. Parallèlement, il se fait connaître pour ses productions d'opéras au Royal Opera House de Covent Garden (Londres) et au Metropolitan Opera de New York, où il dirige aussi bien Verdi que Wagner ou Richard Strauss, comme en témoigne sa discographie comprenant également le Requiem de Verdi et le cycle symphonique de Chostakovitch. En 2012, l'année de ses soixante ans, il conduit l'Orchestre philharmonique de Vienne et l'Orchestre symphonique de la BBC (lors des BBC Proms). Frère aîné du chef d'orchestre Yakov Kreizberg (1959-2011), Semyon Bychkov est marié à la pianiste Marielle Labèque. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016