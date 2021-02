Biographie

Co-fondateur d'IAM, le rappeur aux multiples pseudos (Chill, Sentenza, AKH) connu sous celui d'Akhenaton est l'une des figures tutélaires du hip-hop français. Son talent d'orateur calme au discours modéré et son rap lettré ont fait de lui un porte-parole du genre apprécié des médias. Parallèlement à IAM, il mène une carrière solo, entamée en 1995 avec le classique Métèque et Mat et poursuivie avec les brillants Comme un Aimant (B.O. de son film en 2000) et son Black Album (2002). En 2010, Akhenaton livre son autobiographie assortie de la compilation-bilan La Face B. We Luv New York en 2011 avec Faf Larage n'ajoute rien à sa légende. En 2014, Akhenaton se rappelle au bon souvenir général avec Je Suis en Vie. © ©Copyright Music Story Paula Haddad 2015