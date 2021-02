Biographie

Formé à Belo Horizonte en 1984, Sepultura, gang metal brésilien des frères Cavalera, impose non seulement son style à la croisée du thrash et du death metal en une poignée d'albums, mais fait en outre la lumière sur la scène bouillonnante de son pays d'origine. Propulsé par une rage puisée dans la violence des frustrations sociales, Sepultura canalise son énergie le temps d'un triplé gagnant dans les années 90 naissantes (Beneath the Remains, Arise, Chaos A.D.), mêlant avec toujours plus d'habilité metal puissant et rythmes issus de la culture musicale brésilienne. Suite à de fortes dissensions entre les frères Cavalera, le groupe implose et voit Max partir créer Soulfly, imité par Igor en 2006, laissant Andreas Kisser et Paulo Jr derniers dépositaires de la marque Sepultura dans les années 2010. © TiVo