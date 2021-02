Biographie

Avant même de commencer l’école, le futur leader d’Harmonium accompagnait son père sur scène avec l’orchestre familial. À l’adolescence, Fiori fonde son propre groupe période yé-yé, les Comtes Harbourg. La formation va même lancer un 45 tours, Jeune fille de couvent. Au tournant des années 70, Serge Fiori jouera un temps avec Réal Desrosiers (futur membre de Beau Dommage) dans le groupe Morphus. C’est en 1972 toutefois qu’il acceptera l’invitation de Michel Normandeau pour créer un groupe plus folk. Harmonium était né. Quelques mois suffisent au groupe pour monter un répertoire de pièces originales qui allaient constituer le premier album éponyme paru au début de l’année 1974. Le reste de la décennie sera faste pour l’auteur-compositeur-interprète qui écrira 3 albums pour Harmonium (Harmonium, Si on avait besoin d'une cinquième saison et L’Heptade) et plus d’un autre microsillon avec Richard Séguin sous le nom Fiori-Séguin, Deux cents nuits à l’heure. Après s’est retiré quelque temps de la scène musicale, revient sporadiquement à la composition. Une de ses oeuvres les plus reconnaissables des années 80 reste sans contredit la pièce titre du festival Juste pour rire. Son premier album, Fiori, solo paraîtra en 1986. Sur ce premier essai, les guitares acoustiques des années Harmonium semblent bien loin. Le chanteur opte davantage pour les synthétiseurs dans les arrangements. Par contre, son sens de la mélodie porté par sa voix unique reste intact. Après avoir travaillé sur divers projets musicaux liés à d’autres formes d’art, Serge Fiori reviendra en force en 2014 avec un second album éponyme. Dans la même année, l’album se hissera au sommet des ventes au Québec. Sa carrière connaîtra son ultime consécration dans la présentation du spectacle Seul Ensemble produit par le cirque Éloize en 2018 rendant hommage à son répertoire. Autant avec Harmonium qu’en solo.