Biographie

Cinq décennies sur scène, à tout juste 70 ans, Serge Lama est une des dernières gloires de la variété française des années 60 et 70 encore en activité. Auteur-interprète de ses chansons, il a rencontré des compositeurs, Yves Gilbert, Alice Dona , qui ont su propulser son oeuvre. Interprète remarquable, à la voix puissante et émouvante (son père était chanteur d’opérette) Serge Lama n’a eu de cesse de courir après la vie qu’il a failli perdre dans un terrible accident de voiture en 1965. Il sera allongé pendant un an et subira quatorze opérations en 2 ans suivis d’une longue rééducation. Les ballons rouges, Superman, Je suis malade, Les glycines, La chanteuse à vingt ans, L'enfant d'un autre, D’aventures en aventures, Les p'tites femmes de Pigalle sont parmi ses titres les plus connus mais, auteur prolifique, son œuvre s’écoute et se réécoute avec plaisir. On ne cesse de découvrir de nouvelles petites perles. Marqué par son époque, le chanteur populaire mérite une écoute plus approfondie qui nous permet de le classer auprès des Georges Brassens, Pierre Perret, Jean-Jacques Debout, Renaud ou Barbara. Serge Lama est l’auteur de 21 albums studio et 9 live.