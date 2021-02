Biographie

Sergueï Lazarev est un chanteur et acteur russe originaire de Moscou. Ancien membre du groupe Smash!!, il évolue, depuis le début des années 2000, dans un style de dance pop très apprécié dans son pays. Sa popularité le conduit à représenter la Russie lors du Concours Eurovision de la chanson en 2016. Il accède à la troisième place du classement en interprétant le titre « You Are The Only One ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016