Biographie

Sergio Mendes est l'un des plus grands représentants de la bossa nova. Ce Brésilien installé en Californie a fait rayonner les années 1960/70 par son mariage de bossa et de jazz avec des formations changeantes (Brasil '66, Brasil '77, Brasil 2000, etc.), multipliant les succès (principalement des reprises de tubes pop) et disques d'or. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015