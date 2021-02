Biographie

Serj Tankian a fait des études de marketing à la California State University puis monté sa propre entreprise d'informatique avant de démarrer sa carrière musicale avec System of a Down en 1995. En 1998, System of a Down signe chez Def American de Rick Rubin, et pendant les sept années qui suivent, le groupe sort cinq albums, dont le deuxième, Toxicity, les propulse à l'avant de la communauté metal. Serj Tankian continue à jouer avec System of a Down jusqu'au milieu des années 2000 et publie également un recueil de poésie intitulé Cool Gardens, avant que SOAD ne décide de faire une pause pour une durée indéterminée. Serj Tankian profite de ce congé sabbatique pour enregistrer son premier album solo, Elect the Dead en 2007. © Gregory McIntosh /TiVo