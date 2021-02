Biographie

Né Nicolas Salvadori en 1980 à Saint-Ouen-l'Aumône et empruntant son nom de scène au charismatique personnage de George Clooney dans le film Une nuit en enfer (1996), le rappeur français Seth Gueko apparaît sur la scène hip hop hexagonale au milieu des années 2000 avec un premier maxi de 2004, Mains sales, et une série de mixtapes parues de 2005 à 2008, imposant une veine hardcore et un flow puissant et préparant la sortie d'un premier opus sorti en 2009, La Chevalière. Mais c'est Bad Cowboy, son troisième effort officiel de 2013 qui impose le MC auprès du grand public, s'offrant la première place des charts. En 2010, avec Destroy, Seth Gueko livre son sixième effort studio. © TiVo