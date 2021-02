Biographie

Le chanteur brésilien Seu Jorge est probablement né sous une bonne étoile car il a su rencontrer les bonnes personnes au moment opportun afin de s’extirper du quotidien toujours assez improbable des favelas. Ses talents derrière les microphones ou les caméras n’y sont évidemment pas étrangers car l’homme charismatique au possible possède la débrouillardise et l’énergie de ceux que rien ne semble pouvoir arrêter. Il partage habilement sa carrière entre musique et cinéma et représente aujourd’hui l’un des plus bels ambassadeurs de la culture brésilienne. © ©Copyright Music Story DaBee 2015