Biographie

Fils du grand Fela, Seun suit les traces de son père, tant au niveau de la musique que de l’engagement. Dernier de la grande fratrie Kuti, Seun, à l’instar de son frère Femi, a été biberonné à l’afrobeat de papa Fela, l’inventeur du genre. Animé par cette même pulsation, aussi rythmique qu’idéologique, perpétuer le travail de son père et continuer de faire vivre son groupe mythique Egypt 80 s’inscrivait dans une continuité logique. Saxophone en bandoulière, Seun parcours le monde et prêche l’indépendance de l’Afrique et son droit de disposer d’elle-même et de ses ressources. Un combat dont Fela fut l’un des étendards, et qui est malheureusement toujours d’actualité. Pas de repos pour Seun donc, qui a décidé de reprendre le flambeau. Mais le cadet Kuti n’est pas que le prolongement de son illustre géniteur. Il a su mettre en exergue son identité propre et briller par son talent et non pas par son seul nom. Habité, moderne, bondissant, tonique, l’afrobeat version Seun Kuti est taillé pour les scènes, et continue de mettre en transe un public acquis à sa musique et à ses idées. Les rythmes fiévreux d’Afrique y côtoient avec bonheur les influences de la funk et des musiques actuelles dans un élan joyeux, intense et extrêmement communicatif. L’afrobeat a encore de beaux jours à vivre… ©Nicolas Gal